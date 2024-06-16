Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:21

Тарасенко вышел на 11-е место среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (3-0) стал для российского форварда «Пантерз» Владимира Тарасенко 118-м в карьере в плей-офф НХЛ. После первого периода счет 3:1 в пользу «Ойлерз».

По числу матчей среди российских игроков в Кубке Стэнли Тарасенко вышел на 11-е место, сравнявшись с Вячеславом Козловым. На 10-й строчке находится Алексей Ковалев (123 матча).

Рекордсменом по этому показателю является Сергей Федоров — 183 игры в плей-офф НХЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию четвертого матча «Эдмонтон» — «Флорида».

Владимир Тарасенко (хоккей)
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
Макдэвид побил рекорд Малкина по количеству очков в Кубке Стэнли среди действующих игроков
«Эдмонтон» ведет со счетом 6:1 в матче с «Флоридой», Бобровского заменили. Онлайн-трансляция финала НХЛ
Бобровского заменили после пяти пропущенных шайб в матче с «Эдмонтоном»
Тарасенко забил гол в четвертом матче финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
«Эдмонтон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча финала Кубка Стэнли
Тренер «Флориды» рассказал о состоянии перед четвертым матчем финала Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тарасенко забил гол в четвертом матче финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

Бобровского заменили после пяти пропущенных шайб в матче с «Эдмонтоном»