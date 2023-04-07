Тарасенко вышел на 17-е место по очкам в НХЛ среди россиян

В ночб на 7 апреля форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой и передачей в ворота «Сент-Луиса» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Благодаря этим результативным действиям на счету Тарасенко стало 572 (270+302) очка Национальной хоккейной лиге. В рейтинге бомбардиров среди россиян за всю историю турнира он обошел Сергея Самсонова (571) и теперь делит 17-е место с Андреем Марковым.

В этом сезоне регулярки Тарасенко набрал 48 (18+30) очков в 66 матчах. 31-летний нападающий перешел в «Рейнджерс» в результате обмена из «Сент-Луиса» в феврале нынешнего года.