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Сегодня, 10:49

Тарасенко заявил, что не хотел бы покидать «Рейнджерс»

Виктория Кравченко
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко признался, что ему нравится в команде и он не планирует покидать клуб. Форвард был обменян в «Рейнджерс» в феврале из «Сент-Луиса».

«Как я и говорил, мне здесь нравится. Это один из лучших клубов в лиге, если не лучший. Они делают все, чтобы игроки просто играли и получали удовольствие от работы», — цитирует россиянина журналистка Молли Уокер.

В составе «Рейнджерс» Тарасенко набрал 21 очко (8+13) в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в семи играх плей-офф 31-летний россиянин записал в актив четыре очка (3+1).

Команда завершила борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Нью-Джерси» в серии первого раунда плей-офф.

Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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