Тарасов извинился за поражение «Коламбуса» от «Сиэтла»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов огорчен игрой в матче с «Сиэтлом» (4:7). Россиянин пропустил шесть голов, отразив 29 бросков по воротам.

«Я очень благодарен за возможность играть, для меня это очень много значит. Но в последних двух играх я был не так хорош, в моей игре было много ошибок. Нужно извлечь уроки из этих двух последних тяжелых поражений и продолжать идти дальше», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

После этого матча «Коламбус» с 35 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 47 очками — на восьмой строчке «Запада».