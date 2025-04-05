5 апреля, 13:54
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поздравила нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с повторением снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ.
«Саша, я вас поздравляю! Хорошему предела нет! У нас было много хоккеистов, которые в свое время были лучшими в мире. Были фигуристы, которые были лучшими в мире. А Овечкин — лучший из лучших», — сказала Тарасова «СЭ».
5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.
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