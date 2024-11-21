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Сегодня, 19:40

Тардиф считает, что травмы могут помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Алина Савинова
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Он должен побить этот рекорд, но травмы могут помешать ему это сделать», — цитирует Тардифа РИА Новости.

19 ноября 39-летний Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), в котором он отметился дублем. У него диагностировали повреждение голени. Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что сроки возвращения россиянина будут известны 21 ноября.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ — на его счету 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения рекорда Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Источник: РИА Новости
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Люк Тардиф

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