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Сегодня, 23:44

Тардиф заявил, что Дацюк однажды войдет в Зал славы ИИХФ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что бывший хоккеист «Детройта» Павел Дацюк однажды войдет в Зал славы федерации.

25 июня стало известно, что 45-летний россиянин вошел в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Нет сомнений, что Дацюк — фантастический игрок, и однажды он войдет в Зал славы ИИХФ», — цитирует Тардифа ТАСС.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2022-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.

Павел Дацюк
Хоккей
Люк Тардиф
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Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы