Татьяна Овечкина рассказала, что говорил муж о будущем рекорде их сына

Мама Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, в эксклюзивном интервью «СЭ» поделилась эмоциями от побитого рекорда, принадлежащего Уэйну Гретцки.

— Как прожили эти уникальные дни, какие чувства испытали? Что было внутри вас? — спрашиваю Татьяну Николаевну.

— Ничего особенного. За двадцать лет настолько привыкла к Сашиным голам, что просто рада. Потому что знала. Мы все эти годы готовились к такому событию, поскольку он должен был это сделать. У него хорошие были эти годы, очень хорошие. Мой муж, с которым мы так хотели этого, всегда говорил: «Мамик, Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». И я знаю, что так и будет. Пускай кто-то обижается, но таково наше мнение.

— При этом сам Саша максимально избегал разговоров на тему рекорда.

— Он об этом просто не думал, а на чужие разговоры не обращал внимания. Он и прессу-то мало читает, знать не знает, что там пишут. И мы ему всегда говорили: «Саша, играть надо. Играть, играть, играть! Голы сами не придут!» — сказала Татьяна Овечкина.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.

22 апреля Овечкин оформил дубль в первом матче серии «Кэпиталз» против «Монреаля» (3:2 ОТ) в 1/8 финала Кубка Стэнли, забросив победную шайбу в овертайме.