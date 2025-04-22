Татьяна Овечкина рассказала, как сын в детстве тренировал свой бросок

Мама Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, в эксклюзивном интервью «СЭ» раскрыла секрет броска рекордсмена НХЛ по количеству голов за карьеру.

— Над секретом броска Овечкина до сих пор бьются тренеры и аналитики команд-соперниц — но ничего с ним сделать не могут.

— А знаете, как мы на даче его тренировали, когда он был маленький? Муж Миша с дедушкой, моим папой, клали ему под ноги кусок оргалита, на забор вешали железо три на три. И он шлепал, шлепал, шлепал... А еще над кистями работали, чтобы они сильные стали. Специальный эспандер для кисточек покупали. Все делалось для того, чтобы получилось так, как получилось, — сказала Татьяна Овечкина.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.

22 апреля Овечкин оформил дубль в первом матче серии «Кэпиталз» против «Монреаля» (3:2 ОТ) в 1/8 финала Кубка Стэнли, забросив победную шайбу в овертайме.