Тарасова поздравила Овечкина с отметкой 900 забитых голов: «Гений! Это подарок от него всем к Новому году»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» 900-й гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1).
«Я его поздравляю! Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Всех поздравляю с новым рекордом. Это подарок от Овечкина всем к Новому году», — сказала Тарасова «СЭ».
40-летний Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.
Федор
Скажите ей Новый год через полтора месяца!!! У бабки маразм, она в интервью для телевидения год назад разговаривала с трудом , ни чего не понятно было, так кто у не сейчас комменты берет??? Может ИИ?
06.11.2025
андр
Кучеров - гений. Овечкин - конечно нет, но "замечательный физкультурник" (Б. Майоров).
06.11.2025
qazz
А Вы хотите заморозку по линии соприкосновения? Боюсь, это до следуюшего Нового Года.
06.11.2025
Фирсыч
Фигня, а не подарок. Вот если бы пенсию повысили к Новому Году...
06.11.2025
Фирсыч
Поддержиаю двумя руками. Но увы, Большинство хочет до победного конца.
06.11.2025
AlAr
Овечкин хоккейный гений, но к Новому Году я хотел получить другой подарок, к примеру завершения СВО...
06.11.2025