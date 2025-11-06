Тарасова поздравила Овечкина с отметкой 900 забитых голов: «Гений! Это подарок от него всем к Новому году»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» 900-й гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

«Я его поздравляю! Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Всех поздравляю с новым рекордом. Это подарок от Овечкина всем к Новому году», — сказала Тарасова «СЭ».

40-летний Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.