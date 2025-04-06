Тарасова о рекорде Овечкина: «Выдающийся среди выдающихся, таких в мире больше нет!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

В воскресенье, 6 апреля, форвард забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

«Он выдающийся среди выдающихся, таких в мире больше нет! Все знают, что он самый-самый! И русский, это очень приятно», — сказала Тарасова «СЭ».

39-летний Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге россиянин забросил в дебютном матче 5 октября 2005 года.