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6 апреля, 20:55

Тарасова о рекорде Овечкина: «Выдающийся среди выдающихся, таких в мире больше нет!»

Александр Абустин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

В воскресенье, 6 апреля, форвард забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

«Он выдающийся среди выдающихся, таких в мире больше нет! Все знают, что он самый-самый! И русский, это очень приятно», — сказала Тарасова «СЭ».

39-летний Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Первую шайбу в лиге россиянин забросил в дебютном матче 5 октября 2005 года.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Татьяна Тарасова
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