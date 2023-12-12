Таварес набрал 1000-е очко в НХЛ

Форвард «Торонто» Джон Таварес набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Таким образом, 33-летний канадец набрал 1000 (435+565) очков в 1054 матчах НХЛ. Он стал 98-м игроком с таким показателем в лиге. Из действующих хоккеистов такое удалось Сидни Кросби, Александру Овечкину, Евгению Малкину, Патрику Кейну, Анже Копитару, Стивену Стэмкосу, Эрику Стаалу, Джо Павелски и Клоду Жиру.

Таварес в НХЛ набрал 621 очко за «Айлендерс» и 379 очков за «Торонто».

В текущем сезоне Таварес провел 25 матчей, в которых набрал 25 (8+17) очков.