Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Овечкин забивает с впечатляющей скоростью в свои 39 лет»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал погоню российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Ови забивает с впечатляющей скоростью — в свои 39 лет — которая превосходит все предыдущие кампании. Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс все ближе к рекорду. Ажиотаэ в Вашингтоне и на национальном уровне велики! Не упустите возможность — купите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и на следующий, так как мы можем стать свидетелями новой страницы в истории», — написал Леонсис в соцсети X.

В этом сезоне 39-летний россиянин провел 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. За свою карьеру в НХЛ он забил 870 голов, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.