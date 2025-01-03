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Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Овечкин забивает с впечатляющей скоростью в свои 39 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал погоню российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Ови забивает с впечатляющей скоростью — в свои 39 лет — которая превосходит все предыдущие кампании. Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс все ближе к рекорду. Ажиотаэ в Вашингтоне и на национальном уровне велики! Не упустите возможность — купите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и на следующий, так как мы можем стать свидетелями новой страницы в истории», — написал Леонсис в соцсети X.

В этом сезоне 39-летний россиянин провел 21 матч и набрал 27 (17+10) очков. За свою карьеру в НХЛ он забил 870 голов, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.

Александр Овечкин и&nbsp;Джейкоб Чикран. 24 гола до Гретцки! Овечкин опять забил — невозможно поверить, что ему 39 и он пропустил полтора месяца из-за травмы
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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