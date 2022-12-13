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НХЛ

13 декабря, 15:18

Владелец «Вашингтона»: «Гретцки переедет к нам, когда Овечкин будет близок к его рекорду»

Леонсис заявил, что Гретцки будет путешествовать с командой, когда Овечкин приблизится к его рекорду
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис рассказал о том, что Уэйн Гретцки будет постоянно с командой, когда капитан «столичных» Александр Овечкин приблизится к рекорду канадца по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Гретцки пообещал присутствовать на каждом матче, когда Овечкин будет близок к его рекорду. Он сказал, что хочет летать с нами и быть на каждом матче. Так что в последний сезон, когда рекорд будет в пределах видимости, он, наверное, просто переедет к нам», — приводит слова Леонсиса ESPN.

На счету 37-летнего россиянина 797 шайб в Национальной хоккейной лиге. До второго места в списке лучших снайперов лиги, которое занимает Горди Хоу, ему осталось забросить четыре шайбы. До рекорда Гретцки — 97 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал, какое обещание ему дал Овечкин

Овечкин о погоне за Гретцки: «Постараюсь сделать все возможное, чтобы приблизиться к рекорду»