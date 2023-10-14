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Сегодня, 01:07

Карбери: «Постараемся придумать, как создать много моментов для Овечкина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассчитывает, что российский форвард Александр Овечкин будет много забивать в новом сезоне НХЛ.

«Постараемся придумать, как создать как можно больше голевых моментов для Алекса Овечкина. Я ожидаю, что поставлю его в такие ситуации, чтобы подготовить к успеху в атаке, и думаю, что он будет продолжать забивать», — цитирует AP Карбери.

У Овечкина 822 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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