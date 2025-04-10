Телеведущая Кравец: «Овечкин — очень обаятельный молодой человек!»

Российская телеведущая Марина Кравец в разговоре с «СЭ» поздравила нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом.

«С удовольствием его поздравила! Имею честь быть с ним знакомой. Очень обаятельный молодой человек. Когда он был в России, помню, он приходил на Comedy Club со своими друзьями-хоккеистами. Также общаюсь с его замечательной супругой», — сказала Кравец «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

Овечкин 6 апреля в игре против «Айлендерс» (1:4) забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летний россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.