Телеведущая Кравец рассказала, как ей помог Александр Овечкин

Российская телеведущая Марина Кравец рассказала «СЭ», как ей помог нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Александр — общительный, приятный. Однажды он очень легко откликнулся на мою просьбу. Один мой друг переживал очень непростые времена из-за здоровья. Я обратилась к Александру, попросила записать видео, если не сложно. Если нет, то нет. Это, безусловно, не обязательство перед кем-то, но, если получится, будет здорово. Александр отправил мне видео уже через 20 минут... Я отправила это другу, и там просто был нереальный шквал эмоций. И именно эти положительные эмоции по капле приближают выздоровление и добавляют хорошего настроения. Саше я до сих пор за это благодарна», — сказала Кравец «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.