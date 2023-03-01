0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:48

Терещенко: «Бобровский — не лучший российский вратарь в истории НХЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший форвард сборной России Алексей Терещенко заявил, что не считает голкипера «Флориды» Сергея Бобровского лучшим российским вратарем в истории НХЛ.

«Нет, Бобровский — не лучший российский вратарь в истории НХЛ. Вот выиграет Кубок Стэнли, тогда можно будет говорить. Конечно, он один из лучших наших вратарей, которые там играли, но есть Василевский, Шестеркин, Сорокин, Варламов. Чтобы считаться лучшим, нужно обязательно выиграть Кубок Стэнли? Просто я не считаю, что он лучший. Это вообще в принципе неправильная формулировка. По количеству побед нельзя говорить, потому что он играет там дольше. Да, он брал два раза «Везину», но Василевский два раза выигрывал Кубок Стэнли. Критериев выбора нет и выбор лучшего — это субъективное мнение. Это касается и статистики», — цитирует Терещенко Legalbet.

Ранее Бобровский установил рекорд НХЛ по победам среди российских вратарей. 34-летний голкипер отразил 29 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:1) и одержал 354-ю победу за карьеру в лиге.

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-ya-ne-schitayu-chto-bobrovskij-luchshij/
Алексей Терещенко
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
2
0
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бучневич — о поражениях «Сент-Луиса»: «Мы по-прежнему команда НХЛ и должны начать побеждать»

Третьяк поздравил Бобровского с рекордом по победам среди российских вратарей в НХЛ