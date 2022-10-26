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Сегодня, 13:09

Терещенко — о результативности Ничушкина в НХЛ: «Нужно себя держать в этой форме, в этой бомбардирской гонке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина на старте сезона в НХЛ.

«Он в порядке. Он выдал приличную концовку прошлого сезона, поэтому нет удивления. Вопрос в том, что нужно себя держать в этой форме, в этой бомбардирской гонке. Все зависит от Валеры. Надеюсь, что он с этим справится и будет двигаться в правильном направлении», — сказал Терещенко «СЭ».

В ночь на 26 октября «Колорадо» выиграл по буллитам у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. 27-летний Ничушкин провел на льду 21 минуту, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил одну шайбу. Для него это 7-й гол в сезоне.

Алексей Терещенко
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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