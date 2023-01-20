Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:05

Терещенко о 100-й шайбе Капризова в НХЛ: «Парень с большим будущим!»

Терещенко оценил игру Капризова в НХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Twitter
Telegram Дзен

Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко отреагировал на то, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов достиг отметки в 100 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ.

«Хотелось бы, чтобы такая отметка была достигнута еще быстрее. Но это, конечно, шутка. Кирилл умница! Его будущее зависит только от него самого, от его состояния, а также от того, как будет готовиться и следить за собой. Дай бог, чтобы у него не было никаких травм, тогда все будет нормально у него. Парень с большим будущим!» — сказал Терещенко «СЭ».

Для этого ему потребовалось 180 матчей. Среди действующих игроков только Александр Овечкин (167 игр) и Патрик Лайне (179) достигли этой отметки быстрее.

Алексей Терещенко
Кирилл Капризов
0
Читайте также
Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
WP: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе встретился в Киеве с президентом Украины Зеленским
В Приморье локализован пожар на складе с алкоголем
CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нельсон об игре Сорокина: «Даже если мы не в лучшей форме, мы можем все равно выигрывать матчи»

Каменский — о 100-й шайбе Капризова в НХЛ: «Он вырос в лидера команды»