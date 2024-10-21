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Сегодня, 03:43

Терещенко — о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»

Сергей Разин
корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал первую шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Он просто делает свою работу. Думаю, эта шайба никак не повлияет на его настрой, потому что он знает, что ему нужно. Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все», — приводит слова Терещенко LiveResult.ru.

Овечкин забросил шайбу 20 октября в матче против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Теперь у 39-летнего россиянина 854 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: LiveResult.ru
Александр Овечкин
Алексей Терещенко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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