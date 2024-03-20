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20 марта, 09:34

Терещенко: «Овечкин — лидер «Вашингтона», но партнеры по команде тоже должны помогать»

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил вклад нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в успешные выступления команды под конец регулярного чемпионата НХЛ.

«От Саши многое зависит в команде. Он показывает хороший уровень, результативность, к сожалению, не та, какую бы хотелось видеть. Но это мы говорим про голы, но есть передачи, игра на команду. Думаю, он сам был недоволен тем, что происходило в этом сезоне. Но теперь будет поправлять свои статистические данные, этого следовало ожидать. В борьбе за плей-офф многое будет многое зависеть не только от Саши. Да, Овечкин — лидер, он тащит за собой. Но партнеры по команде тоже должны помогать. Они должны выходить на ведущие роли, но в «Вашингтоне» этого нет», — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 64 матча в НХЛ, в которых набрал 52 (21+31) очка. «Вашингтон» на данный момент располагается на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 75 очков в 67 играх.

Источник: Metaratings.ru
Александр Овечкин
Алексей Терещенко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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