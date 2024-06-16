Терещенко — о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой»: «Просто у них залетело все»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко отметил, что в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли игроки «Эдмонтона» показали высокий процент реализации.

«Давайте я скажу так. Не то, чтобы они забросили шайбы за три предыдущих игры. Просто у них залетело сегодня все. То, что они создавали в трех матчах до этого, было достаточно, чтобы побеждать, но там Сергей Бобровский играл здорово», — цитирует Терещенко LiveResult.ru.

«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвертом матче финала плей-офф НХЛ (8:1). Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятая игра между командами пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).