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Сегодня, 12:24

Терещенко — о Кравцове : «Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего»

Дмитрий Барулев

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на травму нападающего «Рейнджерс» Виталия Кравцова, полученную в первом матче сезона НХЛ против «Тампы» (3:1).

«Хоккеисты каждый день сталкиваются с повреждениями, травмами. Если там нет ничего серьезного, то не думаю, что его это должно подкосить. Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего. Ему нужно показывать результат, свой уровень и характер. Если он хочет там играть, то он должен показывать, на что он способен, доказывать всем, что он может», — сказал Терещенко «СЭ».

Кравцов суммарно отыграл 1 минуту 28 секунд в матче против «Тампы».

Виталий Кравцов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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