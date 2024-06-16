Терещенко — о разгромной победе «Эдмонтона»: «Ничего страшного для «Флориды» не случилось»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу «Эдмонтона» над «Флоридой» (8:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«В первом и третьем матче «Эдмонтон» здорово играл в атаке, но Бобровский хорошо действовал в воротах. 8:1, конечно, это много для финала. Бывают такие игры. Ничего страшного для «Флориды» не случилось, а для «Эдмонтона» это определенный импульс. Любая победа придает положительные эмоции. Завтра уже новый день и новая игра. Сможет ли «Эдмонтон» переломить серию? Все возможно. Каждая команда хочет выиграть», — сказал Терещенко «СЭ».

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).