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Сегодня, 11:20

Терещенко — о разгромной победе «Эдмонтона»: «Ничего страшного для «Флориды» не случилось»

Сергей Жуков
корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» победу «Эдмонтона» над «Флоридой» (8:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«В первом и третьем матче «Эдмонтон» здорово играл в атаке, но Бобровский хорошо действовал в воротах. 8:1, конечно, это много для финала. Бывают такие игры. Ничего страшного для «Флориды» не случилось, а для «Эдмонтона» это определенный импульс. Любая победа придает положительные эмоции. Завтра уже новый день и новая игра. Сможет ли «Эдмонтон» переломить серию? Все возможно. Каждая команда хочет выиграть», — сказал Терещенко «СЭ».

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч пройдет 19 июня в городе Санрайз (штат Флорида).

Алексей Терещенко
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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