Терещенко заявил, что победа «Флориды» в Кубке Стэнли не стала для него неожиданностью

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

— Я бы не сказал, что во всех трех предыдущих матчах «Эдмонтон» уверенно переиграл «Флориду». Уверенная была только одна победа со счетом 8:1. В целом же игры были равные, просто «Флорида» поздно включалась, но откровенно провалила только одну игру. Поэтому результат решающего матча не стал для меня неожиданным. Они вели по ходу серии 3:0 и играли дома.

Выиграть «Конн Смайт Трофи» были достойны и Сергей Бобровский, и Конор Макдэвид, и Александр Барков. Я бы не стал раскачивать эту тему в политическом контексте. Макдэвид провел великолепный плей-офф и был достоин получить эту награду. Гарри Бэтман сказал об этом. Он побил рекорд Уэйна Гретцки по голевым передачам. Раз так решили, значит так надо. Это уже история, — рассказал Терещенко Metaratings.ru.

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 2:1 в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала Кубок Стэнли. В составе «Пантерз» трофей выиграли трое россиян: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2024 по итогам голосования журналистов.