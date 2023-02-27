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Сегодня, 11:52

Терещенко назвал Капризова звездой НХЛ: «Он высоко поднял планку и держит ее»

Терещенко прокомментировал признание Капризова первой звездой дня в НХЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко в комментарии «СЭ» отреагировал на признание нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова первой звездой дня в НХЛ.

«Капризов плавно идет по сезону. Он в полной мере отрабатывает контракт, является лидером «Миннесоты». Надеюсь, Кирилл с каждым годом будет прогрессировать еще сильнее в плане игры и заброшенных шайб. Он высоко поднял планку и держит ее. Капризов еще в первый сезон был восходящей звездой. Сейчас он уже звезда»

Россиянин оформил победный хет-трик в матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ). Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Дилан Козенс , третьей — нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек.

Алексей Терещенко
Кирилл Капризов
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