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НХЛ

8 декабря, 11:35

Терещенко об Овечкине: «Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

«Забил дважды в пустые ворота. Но важно забивать в каждом матче. Пусть продолжает. Считаю, что Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона», — сказал Терещенко «СЭ».

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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