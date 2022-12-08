Терещенко об Овечкине: «Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона»

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

«Забил дважды в пустые ворота. Но важно забивать в каждом матче. Пусть продолжает. Считаю, что Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона», — сказал Терещенко «СЭ».

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).