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Сегодня, 15:26

Терещенко считает, что Овечкин правильно не уделяет внимание рекорду Гретцки: «Все равно все мы ждем»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, что он и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби спасли НХЛ.

«В какой-то мере я с Сашей соглашусь. Конечно, Сидни выиграл все, что можно и нельзя. Саша тоже выиграл все, кроме Олимпиады. К тому же Овечкин борется за звание лучшего бомбардира лиги всех времен. С этим я согласен. Народ стал ходить, смотреть. Это золотое поколение. Сейчас появляется новое, конечно, но на протяжении 10-15 лет это был топ-уровень», — сказал Терещенко «СЭ».

Также Терещенко отреагировал на слова Овечкина, который заявил, что не уделяет особого внимания рекорду Уэйна Гретцки.

«Я думаю, все равно у него сидит это. Он прекрасно понимает, что нужно делать, что не получается. Абсолютно правильно делает, что не следит. Все равно все мы ждем», — добавил Терещенко.

В текущем сезоне Овечкин провел 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

«Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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