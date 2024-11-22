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Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет помехой для него»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» травму нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

39-летний Овечкин 19 ноября получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

«Думаю, Саша без всяких проблем восстановится и вернется в прекрасной форме, в которой находился до травмы. Пара-тройка игр и обратно тонус вернется. От травм никто не застрахован. Не думаю, что она станет какой-то помехой для него», — сказал Терещенко «СЭ».

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
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