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НХЛ

Сегодня, 10:45

Терещенко считает, что в НХЛ скоро может не оказаться российских игроков

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко считает, что в скором времени российских игроков может не оказаться в НХЛ из-за системы подготовки.

«Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения. Это большая проблема.

Такие, как Овечкин, рождаются редко. Он еще из советской школы, но она уже устарела. Мое понимание, что хоккей строится на средних игроках. То же самое и Кучеров, который не может выполнять черновую работу. У нас нет среднего звена, которое умеет все», — сказал Терещенко Legalbet.

В этом сезоне 44 российских хоккеиста приняли участие в матчах НХЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-zayavil-chto-v-nhl-skoro-mozhet-ne-okazatsya/
Александр Овечкин
Алексей Терещенко
Никита Кучеров
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