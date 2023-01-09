Терещенко считает, что в НХЛ скоро может не оказаться российских игроков

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко считает, что в скором времени российских игроков может не оказаться в НХЛ из-за системы подготовки.

«Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения. Это большая проблема.

Такие, как Овечкин, рождаются редко. Он еще из советской школы, но она уже устарела. Мое понимание, что хоккей строится на средних игроках. То же самое и Кучеров, который не может выполнять черновую работу. У нас нет среднего звена, которое умеет все», — сказал Терещенко Legalbet.

В этом сезоне 44 российских хоккеиста приняли участие в матчах НХЛ.