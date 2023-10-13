Терещенко уверен, что у Овечкина получится побить рекорд Гретцки

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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко предположил, сумеет ли российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в этом сезоне НХЛ.
На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от Гретцки, который является рекордсменом лиги по забитым голам, на 72 шайбы.
«Очень бы хотелось, чтобы Александр добрался до рекорда Гретцки уже в этом сезоне или хотя бы приблизился к нему на максимально возможное расстояние. Все, конечно же, будет зависеть не только от него самого, но и от партнеров. Тренировки с Оши и Бекстремом весьма обнадеживают: эти хоккеисты умеют играть в пас и являются игроками крайне высокого уровня», — цитирует Терещенко RT.
Российский нападающий провел 73 матча в прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ и набрал 75 (42+33) очков.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.