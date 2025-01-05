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Сегодня, 12:24

Терещенко выразил надежду, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в 2025 году

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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Он большой молодец, мы все смотрим, наслаждаемся, что Саша забивает. Дай Бог, чтобы рекорд был побит в этом году, очень на это надеемся и верим», — сказал Терещенко «СЭ».

За 23 матча в нынешнем сезоне российский капитан «Кэпиталз» набрал 30 (19+11) очков. 39-летний форвард забросил свою 872-ю шайбу за карьеру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:2), до повторения рекорда Гретцки (894 шайбы) ему осталось забить 22 гола.

Вероника Ольшукова

2
Александр Овечкин
Алексей Терещенко
ХК Вашингтон Кэпиталз
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