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НХЛ

25 октября, 20:47

Терещенко заявил, что результативность Овечкина зависит от игры команды

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о причинах низкой результативности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона НХЛ. Он отметил, что результаты хоккеиста зависят от команды.

«Мы видели эмоции Саши после гола. Такое ощущение, что наконец прорвало. Он — снайпер и большой мастер. Мы все надеемся и ждем от него больше голов. Руки опускать не надо, все будет хорошо. Результаты Саши зависят от игры команды, ему же нужны передачи. Будет хорошая игра у команды — тогда и Овечкин будет забивать. У того же Кузнецова всего одна передача. Для такого игрока — это вообще ничего», — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

Свою первую шайбу в текущем сезоне Овечкин забросил в матче против «Торонто» (1:4). Теперь на счету 38-летнего россиянина 823 гола в НХЛ за карьеру. По этому показателю он является вторым в истории лиги — лидирует Уэйн Гретцки с 894 голами.

На данный момент «Вашингтон» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 3 очка за 5 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/tereshenko-rezultativnost-ovechkina-zavisit-ot-igry-komandy-emu-nuzhny-peredachi-298682/
Александр Овечкин
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