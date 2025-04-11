Рэддиш: «В детстве Овечкин был кумиром для всех»

Форвард «Вашингтона» Тэйлор Рэддиш принял участие в записи видео с поздравлениями для одноклубника Александра Овечкина, который побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ.

«Поздравляю с рекордом по количеству голов. Так повезло быть твоим одноклубником и частью того вечера. Это то, что я никогда не забуду. В детстве ты был кумиром для всех. К счастью, 20 лет спустя я могу быть твоим товарищем по команде и быть частью такого крутого вечера. Так что спасибо еще раз. Поздравляю, и наслаждайся», — сказал Рэддиш.

Перед сегодняшней игрой против «Каролины» (5:4 Б) состоялась специальная церемония в честь российского форварда и его рекорда.

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (1:4). Этот гол стал для него 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

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