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Сегодня, 09:24

Тейвз — об Овечкине: «Не думал, что кто-то доберется до этого рекорда Гретцки»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз поделился впечатлениями от 800-го гола капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Это невероятно. Есть много рекордов Уэйна Гретцки, о которых вы никогда не думали, что кто-то до них доберется, особенно до этого гола. Так что трудно осознать, что это был 800-й гол», — приводит слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.

Александр Овечкин
Джонатан Тэйвз
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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