The Athletic: «Чикаго» в 2026 году может подписать Капризова

«Чикаго» проявляет интерес к российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову.

«Я сообщал еще в июне, что «Блэкхокс» видят в Капризове потенциального большого игрока через два года, Мариана Хоссу этого поколения, так сказать. Капризов заинтригован этой возможностью? Конечно. Он хочет этого прямо сейчас? Нет. Я случайно оговорился

У Капризова осталось два года по контракту. Это решение отложено. Не хотел подразумевать обратного. Короче говоря: «Блэкхокс» положили глаз на Капризова через два года, а не наоборот», — написал в соцсети X журналист The Athletic Марк Лазерус, ответив на сообщение B/R Open Ice о том, что россиянин хочет перебраться в «Чикаго».

В прошлом сезоне 27-летний россиянин сыграл 75 матчей и набрал 96 (46+50) очков.