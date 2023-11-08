Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:18

The Athletic: Кузнецов возобновил тренировки с «Вашингтоном»

Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов восстановился после болезни. Об этом в социальных сетях сообщил журналист The Athletic Тарик Эль Башир.

Российский хоккеист по причине заболевания пропустил тренировки с командой 6 и 7 ноября, но в среду провел занятие на льду.

Как утверждает источник, пока неизвестно, примет ли форвард участие в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» 9 ноября. Ранее столичный клуб вызвал из фарм-клуба «Херши», выступающего в АХЛ, нападающего Майка Сгарбоссу.

В этом сезоне 31-летний Кузнецов провел 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин: «У нас много моментов, мы просто не можем забить»

«Вашингтон» поместил форварда Бэкстрема в долгосрочный список травмированных