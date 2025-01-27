The Athletic: Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы колена

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы колена, сообщает The Athletic.

Российский форвард получил повреждение в первом периоде матча с «Сиэтлом» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ, который прошел 25 января.

По данным источника, Малкин избежал серьезной травмы колена. Окончательные сроки восстановления станут известны после осмотра, который состоится, когда спадет отек. 38-летний россиянин не выйдет на лед до Турнира четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Малкин в этом сезоне провел 47 матчей и набрал 34 (9+25) очка.