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Сегодня, 01:04

The Athletic не включил Овечкина в 100 самых ценных игроков НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Издание The Athletic обновило список игроков НХЛ по ценности согласно всеобъемлющей продвинутой статистики, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду (GSVA). В рейтинг попали только хоккеисты, сыгравшие не менее 10 матчей.

В Топ-100 вошли 8 российских игроков: Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 4,0) — 16-е место, Кирилл Капризов («Миннесота», 3,5) — 26-е, Андрей Кузьменко («Ванкувер», 3,1) — 42-е, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй», 3,1) — 43-е, Артемий Панарин («Рейнджерс», 2,8) — 58-е, Евгений Малкин («Питтсбург», 2,6) — 72-е, Андрей Свечников («Каролина», 2,5) — 79-е, Павел Бучневич («Сент-Луис», 2,3) — 86-е.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 128-е место — 1,8 балла.

Возглавил рейтинг нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 6,7 балла.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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