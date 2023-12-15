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Сегодня, 21:08

The Athletic оценил шансы на выход «Вашингтона» в плей-офф в 2,5 балла из 10

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Североамериканский портал The Athletic оценил перспективы «Вашингтона» на выход в плей-офф по итогам первой трети регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

«Ови не похож на Ови. У «Кэпиталз» нет ни одного нападающего, который в этом сезоне мог бы набрать 55 очков или больше Разница шайб «Вашингтона» составляет «-8», несмотря на сильные результаты клуба — это потенциальный признак того, что они не так хороши, как показывает их статистика. По количеству бросков при игре 5x5 «Кэпиталз» находится на 29-м месте в лиге. У «Вашингтона» худшая игра в большинстве в НХЛ. Шансы на выход клуба в плей-офф оцениваются в 2,5 балла из 10», — написало американское издание.

В сезоне-2023/24 38-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл 26 матчей, в которых набрал (5+11) 16 очков.

«Вашингтон» идет на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 32 очками в 26 играх. В предыдущем сезоне команда впервые с сезона-2013/14 не участвовала в Кубке Стэнли.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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