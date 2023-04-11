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Сегодня, 20:47

The Athletic: «До этого Овечкин никогда не выбывал из-за травм трижды за сезон»

The Athletic оценил выступление Овечкина в сезоне-2022/23 НХЛ
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир оценил сезон для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Травма, из-за которой Овечкин пропустил последние две игры, не считается серьезной. На самом деле он, вероятно, играл бы, если бы «Вашингтон» вышел в плей-офф или боролся за попадание туда. Однако в целом для Овечкина это был на редкость тяжелый год с точки зрения травм. Из восьми игр, которые он пропустил, четыре были из-за участия в похоронах своего отца в Москве и четыре из-за травм — две верхней части тела и две — нижней. До этого давний капитан «Кэпиталз», известный своей стойкостью, никогда не выбывал из строя из-за травм трижды за сезон. Внутренняя надежда заключается в том, что этот год — исключение, а не признак того, что тело Овечкина начинает сдавать», — написал Эль-Башир в своей колонке.

Ранее Овечкин пропустил матч с «Айлендерс» (5:2), который стал для него 55-м пропущенным за время выступлений в НХЛ.

В текущем сезоне 37-летний россиянин принял участие в 72 матчах и набрал 74 (42+32) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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