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НХЛ

Сегодня, 19:03

The Athletic: Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото AFP
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Журналист The Athletic Шон Макиндо составил рейтинг всех хоккеистов, забивавших 50 голов за сезон в НХЛ.

В топ вошли шесть российских игроков. Лучшим их них признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, он занял второе место. На 13-й позиции оказался Павел Буре, Александр Могильный — 25-й, Сергей Федоров — 29-й, Евгений Малкин — 31-й, Илья Ковальчук — 39-й.

Список состоит из 95 хоккеистов. Сидни Кросби занял 27-е место, Коннор Макдэвид — 56-й.

Рейтинг:

1. Морис Ришар

2. Александр Овечкин

3. Майк Босси

4. Уэйн Гретцки

5. Марио Лемье

6. Бретт Халл

7. Бобби Халл

8. Ги Лефлер

9. Фил Эспозито

10. Марсель Дионн
...

13. Павел Буре

...

15. Яромир Ягр

...

24. Стивен Стэмкос

25. Александр Могильный

...

27. Сидни Кросби
...

29. Сергей Фёдоров

...

31. Евгений Малкин

...

39. Илья Ковальчук

...

55. Леон Драйзайтль

56. Коннор Макдэвид

57. Остон Мэттьюс.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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