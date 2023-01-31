The Athletic сообщил, как изменилась рыночная стоимость Овечкина, Кузнецова и Орлова

Журналисты издания The Athletic Дом Лущишин и Шейна Голдман составили рейтинги клубов НХЛ с оценкой рыночной стоимости хоккеистов в зависимости от их выступления в текущем сезоне, а также подсчитали прибавочную стоимость — разницу между рыночной стоимостью и кэпхитом игроков.

По данным обозревателей, рыночная стоимость российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина осталась прежней. Она равняется кэпхиту 37-летнего форварда — 9,5 миллиона долларов. В нынешнем сезоне Овечкин провел 51 матч и набрал 54 (32+22) очка.

Стоимость еще одного нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который получает в год 7,8 миллиона долларов, упала почти в два раза и составляет 4,2 миллиона долларов. В текущем сезоне 30-летний Кузнецов провел 51 матч, в которых набрал 41 (6+35) очко.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов вырос в стоимости на 2,8 миллиона долларов. Теперь рыночная стоимость 31-летнего игрока равняется 7,9 миллиона долларов, кэпхит — 5,1 миллиона долларов в год. В сезоне-2022/23 Орлов провел 36 матчей и набрал 17 (3+14) очков.