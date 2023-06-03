The Athletic включил контракты Кузнецова и Проворова в рейтинг худших в НХЛ

Портал The Athletic составил рейтинг худших контрактов каждого клуба НХЛ по соотношению цена-качество в сезоне-2022/23. В него попали два российских игрока.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который получает 7,8 миллиона долларов за сезон. Его контракт действует еще два года. Средняя полезность россиянина в этом сезоне составила — 0,3. Кузнецов набрал 55 (12+43) очков в 81 матче.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов имеет зарплату 6,75 миллиона долларов в год. Средняя полезность игрока составила — 0,5. На счету игрока 27 (6+21) очков в 82 встречах.