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Сегодня, 07:27

The Athletic включил контракты Кузнецова и Проворова в рейтинг худших в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Проворов (справа).
Фото USA Today Sports
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Портал The Athletic составил рейтинг худших контрактов каждого клуба НХЛ по соотношению цена-качество в сезоне-2022/23. В него попали два российских игрока.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который получает 7,8 миллиона долларов за сезон. Его контракт действует еще два года. Средняя полезность россиянина в этом сезоне составила — 0,3. Кузнецов набрал 55 (12+43) очков в 81 матче.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов имеет зарплату 6,75 миллиона долларов в год. Средняя полезность игрока составила — 0,5. На счету игрока 27 (6+21) очков в 82 встречах.

Источник: https://theathletic.com/4572670/2023/06/02/nhl-worst-value-contracts-2022-2023/
Евгений Кузнецов (хоккей)
Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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