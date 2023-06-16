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Сегодня, 17:24

The Denver Post: Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин планирует вернуться в команду к старту следующего сезона НХЛ, сообщает The Denver Post.

Ожидается, что 28-летний форвард вернется в расположение команды к началу тренировочного сбора в сентябре.

Ничушкин был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему.

Валерий Ничушкин. Дело Ничушкина становится все более запутанным. Что будет с российским нападающим?

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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