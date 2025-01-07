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Сегодня, 17:15

Шестеркин вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире хоккея, Овечкин — нет

The Hockey News не включил Овечкина в топ-100 самых влиятельных людей в мире хоккея
Сергей Ярошенко
Игорь Шестеркин и Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Журнал The Hockey News представил ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире хоккея.

Единственным россиянином в списке — на 41-м месте — стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В декабре 2024 года 29-летний россиянин подписал 8-летний контракт на 92 миллиона долларов, по которому он станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов.

Кроме Шестеркина из действующих хоккеистов в рейтинг вошли: форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5-й), форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (9-й), нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (14-й), нападающий «Торонто» Митч Марнер (30-й), форвард «Колорадо» Нейтан Маккиннон (58-й), вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери (83-й), защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз (88-й) и нападающий «Чикаго» Коннор Бедард (99-й).

Александр Овечкин празднует гол Дилана Строума в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (7:4) 4&nbsp;января в&nbsp;Вашингтоне. «Один Майкл Джордан». Овечкин сделал еще шаг к вершине Гретцки

Примечательно, что в список не был включен форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, которому осталось 22 гола до повторения снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки по шайбам в истории НХЛ.

В первую тройку рейтинга The Hockey News вошли комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, исполнительный директор Профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA) Марти Уолш и заместитель Беттмэна — Билл Дейли.

Источник: The Hockey News
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Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
Коннор Макдэвид
Марк-Андре Флери
Митч Марнер
Нэйтан Маккиннон
Остон Мэттьюс
Сидни Кросби
НХЛ
Гэри Беттмэн
Коннор Бедард
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