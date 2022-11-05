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Сегодня, 10:57

Тихонов считает, что Россия может создать лучшую хоккейную лигу в мире, вернув всех россиян из НХЛ

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, при каком условии Россия может создать сильнейшую хоккейную лигу в мире.

«Я убежден, что мы можем сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире. Наши ребята разрывают НХЛ, бьют всевозможные рекорды. Если бы у нас в хоккее наверху была нормальная голова, мы бы создали такую лигу, которой все будут завидовать.

Надо вернуть всех россиян из НХЛ и распределить по нашим клубам. Уровень лиги вырастет в три раза, посещаемость увеличится вдвое. С нашими ресурсами можно спокойно сделать лигу лучше, чем в США и Канаде", — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Отметим, что за период с 1983 по 2022 годы в регулярных чемпионатах НХЛ выступали 282 российских хоккеиста. На данный момент форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 786 заброшенных шайб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-nado-vernut-vseh-rossiyan-iz-nhl-i-sozdat-sil-nejshuyu-ligu-v-mire/
Хоккей
НХЛ
Александр Тихонов
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