Тихонов считает, что Россия может создать лучшую хоккейную лигу в мире, вернув всех россиян из НХЛ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, при каком условии Россия может создать сильнейшую хоккейную лигу в мире.

«Я убежден, что мы можем сделать сильнейшую хоккейную лигу в мире. Наши ребята разрывают НХЛ, бьют всевозможные рекорды. Если бы у нас в хоккее наверху была нормальная голова, мы бы создали такую лигу, которой все будут завидовать.

Надо вернуть всех россиян из НХЛ и распределить по нашим клубам. Уровень лиги вырастет в три раза, посещаемость увеличится вдвое. С нашими ресурсами можно спокойно сделать лигу лучше, чем в США и Канаде", — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Отметим, что за период с 1983 по 2022 годы в регулярных чемпионатах НХЛ выступали 282 российских хоккеиста. На данный момент форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 786 заброшенных шайб.