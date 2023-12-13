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НХЛ

Сегодня, 05:59

Ткачак хотел подраться с Кочетковым после нереализованного буллита

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» (4:1).

На 56-й минуте «Сенаторз» заработали буллит после того, как вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков выбросил клюшку, чтобы отбить шайбу. На штрафной бросок вышел Брэди Ткачак, однако не смог переиграть Кочеткова, который выбросился форварду в ноги. Ткачак из-за падения врезался в борт, после чего был готов подраться с Кочетковым и был удален на 10 минут за неспортивное поведение.

Кочетков отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой встречи.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
Брэди Ткачак
Петр Кочетков
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