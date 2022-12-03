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Сегодня, 10:46

Ткачак, Лайне и Ланкинен признаны звездами дня в НХЛ

Алина Савинова
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Национальная хоккейная лига назвала трех звезд игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан капитан «Оттавы» Брэди Ткачак, который набрал 3 (2+1) очка в игре против «Рейнджерс» (3:2 ОТ). Он отметился забитыми голами на 60-й минуте встречи и в овертайме.

Второй звездой стал нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с «Виннипегом» (4:1).

Третья звезда — вратарь «Нэшвилла» Кевин Ланкинен. На его счету 48 сэйвов после 49 бросков в игре с «Айлендерс» (4:1). Кроме того, хоккеист установил личный рекорд по отраженным броскам за одну встречу.

Патрик Лайне
Хоккей
НХЛ
Брэди Ткачак
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